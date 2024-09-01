Sezonun ilk maçında Uşakspor'u konuk eden Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı ve sezona zaferle başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşma öncesinde Kütahya Valisi Musa Işın'ın girişimleriyle kulübe kazandırılan ve Belediye Kütahyaspor'un renkleri ve logosu ile donatılan yeni takım otobüsünün teslim töreni gerçekleştirildi. Törene katılan protokol üyeleri ve taraftarlar, Belediye Kütahyaspor'un yeni sezon kadrosunu ve teknik heyetini tanıma fırsatı buldu.

Zafer Kupası karşılaşmasını izleyenler arasında Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokol üyeleri ve çok sayıda taraftar yer aldı. Belediye Kütahyaspor, bu galibiyetle yeni sezona güçlü bir başlangıç yaparak hem kulüp yönetimini hem de taraftarlarını sevindirdi.