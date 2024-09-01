Menderes, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü birbirinden farklı etkinliklerle kutladı. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler serisi ilgi topladı

Kutlama programı, 29 Ağustos Perşembe günü Özdere Kültür Merkezi’nde başladı. Atatürkçü Düşünce Derneği Özdere Şubesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitü Başkanı Prof. Dr. Kemal Arı, anlamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. 30 Ağustos Cuma günü, resmi törenlerle devam eden kutlamalarda, akşam saatlerinde Cumaovası Efeler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 40. yılı da kutlandı. Menderes Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinlikte, halk dansları gösterileri büyük beğeni topladı.

Bayrak ve meşale yürüyüşü görsel şölen yarattı

31 Ağustos Cumartesi günü Özdere Sevgi Parkı’nda düzenlenen bayrak ve meşale yürüyüşü, binlerce Mendereslinin katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Dev Türk bayrağının meşaleler eşliğinde taşındığı yürüyüş, katılımcılara görsel bir şölen sundu. Yürüyüş sonrası, Özdere Arkadaş Cafe’de düzenlenen Ceylan Ertem konseri, Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

Başkan Çiçek: “Zafer coşkusunu birlikte yaşadık”

Kutlamalara katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Menderes’te, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı büyük zaferin ruhunu yaşadık. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerde bizimle olan herkese teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin 102. yılı kutlu olsun,” ifadelerini kullandı.