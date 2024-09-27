Dumlupınar Stadı’nda düzenlenen etkinlikte, takım yönetimi ve futbolcuların katılımıyla DUKA battaniyelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında üretilen DUKA battaniyeleri, derneğin üyesi işitme engelliler ve onların yakınları tarafından el emeğiyle hazırlanıyor. Tanıtım etkinliğinde konuşan Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, proje sayesinde işitme engelli bireylere iş imkanı sağlandığını ve elde edilen gelirin yüzde 10’unun Kütahya’daki işitme cihazı ihtiyacı olan bireylere bağışlanacağını belirtti.

Sarıkaya, konuşmasında şunları söyledi: "DUKA battaniyelerimiz, Belediye Kütahyaspor amblemi ve renkleriyle artık satışta. Bu battaniyeleri alarak hem işitme engellilerimize destek olabilir hem de Belediye Kütahyaspor’a katkıda bulunabilirsiniz. Battaniyeler 160x120 santimetre boyutunda olup, aynı zamanda çocuklar için oyuncak olarak da kullanılabilir."

DUKA battaniyeleri, Belediye Kütahyaspor’un internet sitesi, derneğin sosyal medya sayfaları ve satış mağazalarında erişilebilir durumda. Kütahya halkı ve taraftarlara seslenen Sarıkaya, desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.