Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu ve 4-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ancak siyah-beyazlı takım için gecenin öne çıkan ismi, genç santrfor Mustafa Hekimoğlu oldu.

17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu, Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu unvanını kazandı. Opta verilerine göre Hekimoğlu, bu başarıya 17 yaş 157 günlükken ulaştı.

Beşiktaş kariyeri

Beşiktaş A takımıyla şu ana kadar 15 maçta forma giyen genç yetenek, toplamda 269 dakika süre alırken 1 gol atmayı başardı. Mustafa Hekimoğlu’nun gelecek maçlarda da forma giymesi ve performansını artırması bekleniyor.