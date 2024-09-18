Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye meclislerinin çalışma usullerini dijital ortama taşımak için Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde kapsamlı bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Yeni bir dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde önemli bir dijitalleşme adımı atıyor. Bakanlık, Türkiye genelindeki 1407 belediyenin ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin katılımıyla, meclislerin dijital ortama geçişini hızlandırmak için yeni bir yönetmelik güncelleme sürecini başlattı. Bu süreçte belediyeler, 15 Ekim 2024'e kadar görüş ve önerilerini online olarak bakanlığa iletebilecek.

Elektronik oylama ve dijital arşivleme geliyor

Yönetmelikte yapılacak değişikliklerle, meclis çalışmalarının dijital ortama aktarılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kararların elektronik ortamda saklanması, elektronik imza ile oylamaların gerçekleştirilmesi gibi yenilikler planlanıyor. Meclislerde alınan kararlar dijital arşivlerde tutulacak ve daha hızlı, güvenli bir süreç oluşturulacak.

Belediye meclis çalışmalarına teknolojik dokunuş

Güncellenen yönetmelikte, belediye meclis komisyonlarının oluşturulmasından, uzman personel istihdamına kadar birçok başlık ele alınacak. Ayrıca, meclis görüşmelerinde kabul ve reddedilen konuların, tutanakların dijital olarak düzenlenme süreçleri de gözden geçirilecek. Dijitalleşme süreciyle belediye meclislerinin verimliliği artırılırken, sürdürülebilirlik adına da önemli adımlar atılmış olacağı açıklandı.