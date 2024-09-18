İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı katılımcılara lojistik sektörünün en güncel çözümlerini sundu. İzmir Gaziemir Fuar Alanı'nda gerçekleşen etkinlik, lojistik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek büyük bir başarıya imza attı. Fuar, Almanya'dan Çin'e, ABD’den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen 1.577 yabancı katılımcı ve Türkiye’nin 41 ilinden 22 bin 391 yerli ziyaretçiyi ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu fuar ile İzmir’in 8.500 yıllık liman kenti geçmişini modern lojistik çözümleriyle buluşturmayı ve şehri Türkiye’nin lojistik merkez üssü haline getirmeyi amaçlıyor. İzmir’in, uluslararası ticaret koridorlarındaki önemini artırarak, şehir ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlaması hedefleniyor.

Çin ile stratejik iş birliği

Fuar, Çin’in en önemli lojistik etkinliklerinden WIFFA Expo ile İZFAŞ arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına da sahne oldu. Anlaşma ile İZFAŞ, 2024 yılında Çin’de düzenlenecek WIFFA Expo'ya katılacak ve fuarda İzmir’i uluslararası arenada tanıtarak 2025 yılı Logistech Fuarı'nın duyurusunu yapacak. WIFFA Expo, dünya çapında 2 binden fazla katılımcı ve 50 bin sektör profesyonelini ağırlamayı planlıyor.

Tam not aldı

Birçok etkinlik, sergi ve panel de düzenlenen Logistech, üçüncü yılında da sektör temsilcilerinden tam not aldı. Kimi daha önceki yıllarda da fuara katılan kimileri ise ilk kez katılım gösteren firmaların temsilcileri, fuarın önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Vera Lojistik İcra Kurulu Başkanı Mustafa Necati Işık, “Ülkemiz bir hub haline geliyor ve lojistik hacmi ciddi miktarda artıyor. İzmir’in denizciliğin ve lojistiğin bir merkezi olması, fuar alanının büyüklüğü, kullanım rahatlığı, havalimanına yakınlığı gibi etkenler bizi fuara katılmaya teşvik etti. İlk defa katılıyoruz ve çok memnunuz. Hem etkinlikleri hem sektördeki tüm paydaşların burada olması hem de ziyaretçi profilinden çok memnun kaldık. Dünyadaki fuarları gördükten sonra ülkemizde de böyle bir fuarın olması bizi çok mutlu etti. Her yıl büyümesini arzu ediyoruz ve bu büyümede bizler de var olacağız” dedi.

“Fuarın büyümesine katkı sağlayacağız”

Borusan Lojistik Uluslararası Hava, Deniz, Satış Grup Müdürü Tuba Gürcüoğlu da Logistech Fuarı’na ilk defa katıldıklarını belirterek “Bizim için çok etkileyici bir fuar oldu. Fuarın yoğun olması bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla çok mutlu olarak ayrılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Seneye de burada hep beraber olacağız” diye konuştu.

U Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Musa Alper Uçak, geçen yıl da fuara geldiklerini söyleyerek “Bu yıl daha büyük bir stantla katıldık. Gayet güzel bir fuar ve geçen yıla istinaden daha iyi geçti. İzmir merkezli bir firma olarak önümüzdeki yıllarda fuarda yer alarak hem sektörün hem de fuarın büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dört gözle bekliyoruz”

Kıta Logistics Anadolu Bölge Direktörü İbrahim Toktaş “Yaklaşık 30 yıllık bir firmayız, geçen yıl da katıldık ve bu yıl beklentimizin çok üstünde bir performans oldu. Buradaki herkes bizim arkadaşlarımız, ancak onların dışında şehir dışından, yurt dışından müşterilerin gelmesi bu fuarın aslında ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Önümüzdeki yıl da burada olacağız” dedi.

Ocean Network Express Ülke Satış Sorumlusu Atilla Hancı, fuarda olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Burada hem müşterilerimizle hem de diğer paydaşlarla buluşarak sektörün ileriki aşamalarını konuşmak, işlerimizi beraberce değerlendirmek iyi bir fırsat oldu. Gelecek yıl mutlaka burada olmak istiyoruz.”

Hilal Trans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selen İstanbul, bu yıl fuara ilk kez katıldıklarını söyledi ve “Harika bir ambiyanstı. Çok verimli, keyifli iş birlikteliklerine şahit olduk. Önümüzdeki sene de katılmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.