Marmaris Belediyesi, son günlerde tartışma konusu olan Şahan Gökbakar’ın Turgut Mahallesi’ndeki villasıyla ilgili yapılan teknik inceleme talebine ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin villaya giriş yapamadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ’ye ait olan taşınmaz, önceki belediye yönetimi döneminde alınan yapı kayıt belgelerinin iptaliyle ilgili yargı süreçlerinden dolayı işlem görememişti. Şu anki belediye yönetimi ise, Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün talimatıyla harekete geçti.

Teknik inceleme girişimi sonuçsuz kaldı

06.09.2024 tarihinde belediyeye gelen resmi yazıyla, ilgili yapı kayıt belgelerinin iptal kararına karşı açılan davaların devam ettiği, ancak bu süreçte herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı alınmadığı ifade edildi. Bunun üzerine belediye ekipleri teknik inceleme yapmak üzere villaya yönlendirildi. Fakat kapının kilitli ve etrafının tel örgülerle çevrili olması nedeniyle ekipler içeri giremedi.