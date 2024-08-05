Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ünlü Kelebekler Vadisi'ni daha güvenli bir şekilde izlemek isteyen vatandaşlar için önemli bir adım atıldı. Özellikle Faralya Mahallesi'ndeki sarp kayalıklardan manzara izlemek isteyenlerin yaşadığı kazaların önüne geçmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgede yeni bir 'Seyir Terası' inşa etme kararı aldı.

Kazalara karşı etkili çözüm

Kelebekler Vadisi'ni zirveden izlemek için her yıl binlerce kişinin kayalıklara tırmandığı, ancak bu tırmanışların zaman zaman yaralanmalara ve ölümlü kazalara yol açtığı biliniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tehlikeleri ortadan kaldırmak ve ziyaretçilere güvenli bir gözlem alanı sunmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Başkan Aras’tan önemli açıklama

Başkan Aras, “Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasını güvenli bir şekilde seyredebilmek için gerekli talimatları verdim. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edeceğiz. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız” ifadelerini kullandı.