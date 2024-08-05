Instagram, Türkiye’deki kullanıcılarının 3 gün boyunca erişim engeli yaşamasının ardından, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileriyle yapılan görüşmenin sonucunda yeniden erişime açıldı. Görüşmelerde Instagram’a, üç önemli şart sunuldu: Tüketici hakları, katalog suçları ve PKK propagandasının engellenmesi.

İfade özgürlüğü

Türkiye, Instagram’dan kullanıcıların kişisel ifade özgürlüğüne saygı göstermesini ve içeriklerin bu kapsamda değerlendirilmesini talep etti. Bu, kullanıcıların paylaşımlarının daha adil bir şekilde gözden geçirilmesi anlamına geliyor.

Katalog suçlar

Instagram, katalog suçlara yönelik içerikleri hızla kaldırmakla yükümlü olacak. Bu, yasadışı ürün ve hizmetlerin platformda yayılmasını önlemek için önem taşıyor.

PKK içerikleri kaldırılacak

Türkiye, PKK propagandasının platformda yayımlanmasını engelleme konusunda daha etkin bir yaklaşım bekliyor. Bu şart, özellikle PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesi ve bu tür içeriklerin hızlıca kaldırılması üzerine odaklanıyor.

Türkiye, Hamas konusunda hesapları kapatıp PKK konusunda aynı duyarlılığı göstermeyen Instagram’a çifte standart uygulamaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, PKK ile ilgili içeriklerin algoritmalar aracılığıyla hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve kaldırılmasını istedi.

Görüşmelerin ardından Instagram’ın Türkiye’den yeniden erişime açılacağı açıklandı. Kabine toplantısının sonuçları doğrultusunda, Instagram yetkililerinin bu şartları ne ölçüde yerine getireceği merak konusu.

Meta'dan açıklama

Meta, yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor.Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."