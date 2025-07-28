AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme’de yaşanan su krizine ilişkin yaptığı açıklamada, belediyelerin sorumluluğunda olan altyapı yatırımlarının Bakanlık tarafından üstlenildiğini belirtti. Saygılı, “Yaklaşık 1 milyar TL’lik proje tamamlanma aşamasında” dedi.



“Çeşmeliler mağdur olmasın diye Bakanlık devreye girdi”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme’deki su sorunu ve Karareis Barajı projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, arıtma tesisi ve iletim hatlarının belediyeler tarafından yapılması gerektiğini, ancak vatandaşların mağdur olmaması için bu yatırımların Bakanlık tarafından üstlenildiğini söyledi.

“Yaklaşık 600 milyon TL’lik ilave yatırımla arıtma tesisi, terfi merkezleri ve çelik iletim hattı gibi altyapılar tamamlandı. 1 milyar TL’yi aşan bir kamu yatırımı artık son test aşamasında. Ağustos sonunda Çeşme’ye su verilmesi hedefleniyor” dedi.

“İzmir’de her işi yarım bırakan anlayışın eleştirileri mesnetsiz”

Projenin geldiği noktaya rağmen bazı çevrelerin eleştirilerde bulunmasını “haksız ve mesnetsiz” olarak değerlendiren Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de başladıkları her işi yarım bırakan bir anlayışın, bu seviyeye ulaşmış bir projeye eleştiri yöneltmesi kabul edilemez. Biz görevimizi fazlasıyla yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki su gibi hayati bir konu bile siyasallaştırılmak isteniyor. Suyun siyaseti olmaz.”

“İzmir’e 80 yılda yapılan yatırımın fazlası AK Parti döneminde yapıldı”

Saygılı, İzmir’e bugüne kadar yapılan su yatırımlarına ilişkin rakamsal verileri de paylaştı. 2003–2025 döneminde hayata geçirilen projelerle ilgili şunları söyledi:

36 baraj, 10 gölet, 9 yeraltı su depolama, 51 sulama tesisi, 5 içmesuyu tesisi, 109 taşkın koruma tesisi olmak üzere 221 büyük proje tamamlandı.

Cumhuriyet tarihi boyunca DSİ eliyle İzmir’e kazandırılan toplam proje sayısı 406 oldu.

Şu anda 10 baraj-gölet ve 6 sulama tesisinin inşaatı sürüyor, 9 proje ise planlama aşamasında.

Saygılı, “80 yılda yapılanın fazlası sadece 23 yılda AK Parti döneminde kazandırıldı. Bu tablo, lafla değil işle hizmet ettiğimizin ispatıdır” dedi.

“Bu topraklara düşen her damla için çalışıyoruz”

Açıklamasını sürdüren Saygılı, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek, su konusunun siyaset üstü olduğunu vurguladı:

“Biz İzmir’in susuzluğuna çözüm üretmek için değil, siyasi malzeme üretmek için mikrofon başına geçenleri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bu milletin suya erişimini güvence altına alacak her adımı atmaktan asla geri durmadık, durmayacağız.”