Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, dijitalleşmenin mühendislik eğitimine etkilerini ele alan önemli bir seminere ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) kapsamındaki VILLAGE (Virtual Innovative Learning Laboratories for Global Engineering Education) Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Fırat Sarsar koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Seminer, Kimya mühendisliği Seminer Salonu’nda yapıldı

“VILLAGE Projesi ile Mühendislik Eğitiminde Dijital Dönüşüm” başlıklı seminer, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Seminer Salonu’nda yapıldı. Etkinliğe, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ay konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca İzmir'de bulunan Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi ile Almanya’dan Münster Teknoloji Üniversitesi’nden proje ortakları da seminerde yer aldı.

Dijitalleşmenin mühendislik eğitimine etkileri tartışıldı

Seminerde pandemi sonrası dönemde mühendislik laboratuvar eğitiminde ortaya çıkan ihtiyaçlar, dijital dönüşüm süreci ve sanal gerçeklik tabanlı öğrenme ortamlarının sunduğu imkânlar değerlendirildi. Katılımcılar, dijital araçların mühendislik eğitimine entegrasyonu konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinlik, mühendislik alanında dijitalleşmenin rolüne dikkat çekmenin yanı sıra, akademisyenler arasında iyi uygulamaların paylaşılmasına da zemin hazırladı.

Village projesi sanal laboratuvar modeli geliştiriyor

VILLAGE Projesi, mühendislik öğrencileri ve eğitmenleri için sürdürülebilir, çok kültürlü ve çok disiplinli bir sanal laboratuvar modeli geliştirmeyi amaçlıyor. Proje, farklı ülkelerden eğitim kurumlarını bir araya getirerek, dijitalleşme ekseninde ortak bir mühendislik eğitim altyapısı kurmayı hedefliyor.

Projenin ayrıntılarına ve çalışmalarına www.thevillageproject.eu adresi üzerinden ulaşılabiliyor.