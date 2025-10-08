Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere yönelik kapsamlı bir reform çalışması başlatılacağını duyurdu.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Yerel yönetimlerde denge ve denetleme eksikliğini giderecek adımlar atacağız” diyerek dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Özgür Özel’i hedef alarak, “Sen önce çöpleri topla, vatandaşa su ver, milleti çöp dağlarından kurtar.” ifadelerini kullandı.

“Belediyelere yönelik inanç restore edilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve hizmet eksikliğine dikkat çekerek, “Son skandallarla iyice sarsılan belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır.” dedi.

Erdoğan, reform çalışmalarının sadece belediyeleri değil, ekonomi, adalet, sanayi ve dijital dönüşüm alanlarını da kapsayacağını belirtti:

“AK Parti fıtratı itibariyle reformların partisidir. Türkiye’ye son 23 yılda yaşattığımız büyük dönüşümleri yeni bir reform dalgasıyla taçlandıracağız.”

“Belediyelere çöreklenen akbabalara son verilecek”

Yerel yönetimlerde “denge ve denetleme mekanizmasının zayıf kaldığını” vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Milyarlarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara adeta peşkeş çekilmiş ama ortada hizmetin, eserin, yatırımın kırıntısı bile yok. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız.”

Erdoğan ayrıca, “Ana muhalefetin reform çabalarımıza destek vermesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır.” sözleriyle CHP’ye çağrıda bulundu.

Özel’e sert sözler: “Sen önce çöpleri topla”

CHP lideri Özgür Özel’in belediyelere yönelik açıklamalarına da değinen Erdoğan, sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Ya sen önce çöpleri topla. Sen önce vatandaşa su ver. Sen önce milleti çöp dağlarından, kokudan kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle.

25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan şehirleri 30 yıl öncesine götürdünüz.”

Erdoğan ayrıca Özel’e “Su bidonuyla kürsüye çıkmaya yüreğin yetiyor mu?” diyerek geçmişteki mazot bidonlu protestosuna göndermede bulundu.

“Türk demokrasisini yeni bir anayasayla taçlandıracağız”

Konuşmasının sonunda Erdoğan, yeni anayasa hedefini yineleyerek şu ifadeleri kullandı: