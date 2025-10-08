İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka, Dilan ve Engin Polat gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi, ifade vermek ve kan örnekleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı.

İfade işlemleri tamamlandı

Ünlü isimlerin ifadeleri İl Jandarma Komutanlığı’nda alınırken, ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

Saat 17.00 civarında tahlil işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlüler yeniden Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin “gözaltı değil, mevcutlu ifade alma” kapsamında olduğu belirtildi.

Operasyonda kimler var?

Soruşturma kapsamında adı geçen 19 kişi arasında şu isimler yer alıyor:

Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali, Mert Yazıcıoğlu, Dilan Polat ve Engin Polat.

Daha önce de gündeme gelmişlerdi

Soruşturma listesinde adı geçen Berrak Tüzünataç, 2017 yılında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dilan ve Engin Polat çifti ise daha önce 2 Mart’ta benzer bir suçlamayla gözaltına alınmış, kan örnekleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmaları bekleniyor

Ünlü isimlerin tamamının ifade ve tahlil işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, elde edilen sonuçlara göre yeni bir adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.