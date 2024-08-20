Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (BELGEM) üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük bir başarıya imza attı. 12. sınıf kurslarına devam eden 109 öğrenci, hayalini kurdukları üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi ve Tınaztepe Üniversitesi’ne yerleşen öğrenciler, mutluluklarını BELGEM öğretmenleriyle birlikte kutladı.

Farklı fakültelerde başarılar

BELGEM’de ücretsiz eğitim alarak üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, özellikle iktisadi ve idari bilimler, fen edebiyat, mühendislik, moleküler biyoloji ve genetik, güzel sanatlar ve tasarım, hemşirelik, sağlık meslek yüksekokulları gibi fakültelerde başarılı oldu. Bu başarılar arasında, 25 öğrenci iktisadi ve idari bilimler fakültesini kazanırken, 14 öğrenci sağlık meslek yüksekokuluna yerleşti. Ayrıca 1 öğrenci mimarlık fakültesine, 1 öğrenci ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne yerleşti.

BELGEM büyüme yolunda

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in öğrencilerine sunduğu destekle elde edilen başarıları gururla kutladı. Başkan Eşki, BELGEM’i Bornova’nın farklı mahallelerine yayarak daha büyük bir eğitim kurumu haline getirme planlarını duyurdu. BELGEM’in kapasitesini ve eğitim alanlarını artıracaklarını belirten Eşki, daha fazla öğrencinin bu olanaklardan faydalanmasını hedeflediklerini ifade etti.