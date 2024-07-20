KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de çalıştığı fabrikada beline 150 kilogramlık kağıt bobini düşmesiyle felç olan Yasin Erdinç, robotik rehabilitasyon tedavisi sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde 10 ay önce çalıştığı peçete fabrikasında yaşanan iş kazası sonucu omurilik felci olan 47 yaşındaki Erdinç, Kocaeli Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Uzun bir tedavi süreci geçiren Erdinç, robotik yürüme sistemi sayesinde yeniden adım atmaya başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Yasin Erdinç, AA muhabirine, geçirdiği iş kazasında adeta ölümden döndüğünü söyledi.

Yeniden yürüyebilmek için azmettiğini dile getiren Erdinç, "Robotik tedaviye başlayalı 2 ay oldu. Kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. 'Ne de olsa yürüyorum' diye kendimi robota bırakmıyor, ayaklarımı zorluyor, devamlı yürüyorum. Azim gerekiyor, azim olmazsa bir işe yaramaz. Sağ bacağımı kaldıramıyordum, şimdi Allah'a şükür bayağı iyiyim." diye konuştu.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan doktor ve hemşirelere teşekkür eden Erdinç, robotik tedavinin hastalar için faydalı olduğunu kaydetti.

Fizik tedavi uzmanı doktor Merve Turan da robotik rehabilitasyon tedavisiyle hastalarda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Turan, yöntemin, tekrarlayan hareketlerle vücutta beyin ile omurilik bölgesinde hasar görmüş alana sinyaller göndererek iyileşme sürecini hızlandırdığını, kas gücünü artırıp denge ve koordinasyon bozukluklarına olumlu katkı sağladığını, postür (duruş) bozukluğu açısından da hastaları olumlu yönde etkilediğini anlattı.

Tedavi yöntemine ilişkin bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Parapleji (omurilik felci) hastalarında, omurilik yaralanmalarına bağlı hasar gören sinirlerdeki kaybı geri kazanmak amacıyla sıklıkla robotik rehabilitasyon tedavisine başvurmaktayız. Robotik rehabilitasyon tedavisi, yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda yürüme yetisini yeniden kazandırmak için kullandığımız, sanal gerçeklik uygulamalarını da içinde barındıran bir tedavi yöntemi. İnme, omurilik yaralanması, Parkinson, Multiple Skleroz (MS), çocuk yaş gruplarında serebral palsi (beyin felci) hastalarında robotik rehabilitasyon tedavisinden yararlanmaktayız."

- "Robotik tedaviye, fizik tedavi uzmanının muayenesi doğrultusunda karar veriliyor"

Kocaeli Şehir Hastanesinin bu imkanı hastalarına sunmasını büyük bir avantaj olarak değerlendiren Turan, yaklaşık bir yıldır "yürüme robotu"nu aktif olarak kullandıklarını ve günde 8 hastaya kadar tedavi hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Turan, fizik tedavi uzmanının muayenesi doğrultusunda robotik tedaviye karar verildiğini aktararak, ileri derece kas kasılması, spastisite (kasların istemsiz ve aşırı kasılması), ileri evre kemik erimesi, instabil (kırık nedeniyle omurga bütünlüğünün bozulması ve yük taşıma işlevini yerine getirememesi) kırıklar, gebelik, cihaz bağlantısı kurulan alanlarda bası yaraları, açık yaraları olan hasta gruplarının tedaviye alınamadığını sözlerine ekledi.