Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı isme talip oldu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Portekiz kampında beklentilerin altında kalan Ognjen Mimovic için ayrılık kararı alındı. Genç oyuncuya ise iki kulüp birden talip oldu.

Antalyaspor ve Hoffenheim devreye girdi

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Ognjen Mimovic'e Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor talip oldu. Akdeniz temsilcisinin teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu'nun, genç futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Belözoğlu, Mimovic’in potansiyeline inandığını yönetime iletti.

Mimovic için sadece Antalyaspor değil, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim da devreye girdi. Alman temsilcisi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor.

Mimovic karar aşamasına geldi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, sezonun ikinci yarısında Zenit'e kiralanmıştı. Rus ekibinde kısa süre forma giyen genç savunmacı, Portekiz kampında performansıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.

Kadro planlamasında yer almayan Mimovic’in kısa süre içinde nihai kararını vereceği aktarıldı. Antalyaspor ve Hoffenheim arasında tercih yapması beklenen oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ayrılık için görüşmeleri sürdürüyor

Sarı-lacivertli kulüp, Mimovic’in satışından gelir elde etmek istiyor. Oyuncunun bonservisiyle birlikte elden çıkarılması için hem Antalyaspor hem de Hoffenheim ile görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun kariyerine nerede devam edeceğine kısa süre içinde açıklık kazandırmayı hedefliyor.

Yeni gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak.