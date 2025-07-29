Yeni sezona üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Galatasaray, Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi hem sportif hem ekonomik anlamda çarpıcı bir organizasyona imza atacak. Taraftarın heyecanla beklediği imza töreni, kulübün kasasına milyonlarca Euro girmesini sağlayacak.



Osimhen ve Sane, Taraftarın Önünde İmza Atacak

Galatasaray, büyük ses getiren transferlerini taraftarıyla buluşturmak için Lazio maçı öncesi dev bir organizasyon düzenliyor. Edinilen bilgilere göre; her konuda anlaşma sağlanan Victor Osimhen’in çarşamba akşamına kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Transferin resmiyete kavuşmasıyla birlikte imza töreni Rams Park’ta gerçekleşecek.

Ayrıca, Bayern Münih’ten kadroya katılan yıldız oyuncu Leroy Sane de aynı törende sarı kırmızılı formayı taraftarın huzurunda giyecek.

Biletlerden 5 Milyon Euro Gelir Hedefi

Yönetim, bu özel organizasyon için kombine biletlerin geçerli olmayacağını açıkladı. 1300 TL ile 18 bin TL arasında fiyatlandırılan toplam 52 bin biletin satılmasıyla birlikte yaklaşık 5 milyon Euro gelir bekleniyor.

Özel Ürünler ve Sponsorluk Anlaşmaları

İmza törenine özel olarak Osimhen temalı GS Store ürünleri satışa sunulacak. Ayrıca törende lansmanı yapılacak sponsorluk anlaşmalarından ve ürün satışlarından yaklaşık 1,5-2 milyon Euro daha gelir hedefleniyor. Böylece, Galatasaray yönetimi bu tek gecelik organizasyonla 6-7 milyon Euro arasında gelir elde etmeyi planlıyor.