Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22:00’de Estadio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) stadyumunda, Benfica ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Her iki takım da grup aşamasında kritik puanlar peşinde koşacak. Maçın hakemi ise Hollandalı S. Gözübüyük.

Maç bilgileri

Tarih: 2 Ekim 2024

Saat: 22:00

Kanal: Tabii Spor

Stadyum: Estadio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)

Hakem: S. Gözübüyük (Hollanda)

Yan Hakemler: E. Zeinstra, J. Balder (Hollanda)

Orkun Köçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumu

Bu önemli karşılaşmada, Türk futbolseverlerin merakla beklediği isimlerden Orkun Köçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı sorusu gündemde. Henüz kesin bir açıklama yapılmadı, ancak her iki oyuncunun da kadroda yer alması bekleniyor. Benfica, Orkun’un orta sahadaki direncine ihtiyaç duyarak rakiplerini zor durumda bırakmak isteyecek. Kerem ise kanatlarda hızlı bir etki yaratma potansiyeline sahip.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın durumu

Benfica, grup aşamasına etkileyici bir başlangıç yapmak istiyor. Takım, iç sahada seyircisinin desteğini arkasına alarak Atletico Madrid karşısında üç puanı hedefliyor. Öte yandan, Atletico Madrid ise zorlu deplasmanda kazanarak grupta avantaj elde etmek istiyor. İki takım arasındaki bu maç, hem takımların hem de oyuncuların form durumları açısından önemli bir gösterge olacak.