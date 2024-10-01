UEFA Şampiyonlar Ligi 24/25 sezonunun ikinci hafta maçında Shakhtar Donetsk, Atalanta BC ile karşılaşacak. Mücadele, VELTINS-Arena’da oynanacak ve futbolseverler maçı CBC Sport ve tabii Spor kanallarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

İki takım da grupta önemli bir galibiyet almak için sahaya çıkarken, sporseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz olarak izleme imkânına sahip olacak. Shakhtar Donetsk ve Atalanta, gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak için büyük bir mücadele verecekler.

Shaktar Donetsk Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Bologna ile berabere kalırken, Atalanta ilk haftasında Arsenal ile berabere kaldı. İki takım da ilk üç puanına ulaşmak için Çarşamba günü kıyasıya mücadele edecek.