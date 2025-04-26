Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

Portekiz Liga NOS kapsamında oynanacak olan Benfica-AVS maçı, Lisbon'da bulunan Estádio da Luz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Benfica ile AVS arasındaki mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:00.

Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim

Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim

Ayvalıkgücü ve Aliağa şampiyonluk için sahada

Ayvalıkgücü ve Aliağa şampiyonluk için sahada

Benfica ile AVS, Portekiz Liga NOS kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği mücadele TRT Spor, Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı.

Benfica ile AVS, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşılaşıyor. Portekiz Liga NOS maçı TRT Spor, Tuttur TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.