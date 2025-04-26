Benfica ile AVS, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşılaşıyor. Portekiz Liga NOS maçı TRT Spor, Tuttur TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Benfica AVS maçı hangi kanalda, saat kaçta? (27 Nisan 2025)
Benfica ile AVS, Portekiz Liga NOS kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği mücadele TRT Spor, Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı.
Maçı yayınlayacak kanallar ve platform bilgileri
Benfica-AVS maçı canlı yayın bilgileri:
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TRT Spor:
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Frekanslar: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
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Yayın Durumu: Şifresiz
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Tuttur TV:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim
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Yayın Durumu: Şifreli
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S Sport Plus:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim
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Yayın Durumu: Şifreli
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Benfica-AVS maçı hangi gün ve saatte?
Benfica ile AVS arasındaki mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:00.
Benfica-AVS Maçı Nerede Oynanacak?
Portekiz Liga NOS kapsamında oynanacak olan Benfica-AVS maçı, Lisbon'da bulunan Estádio da Luz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.