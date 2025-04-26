Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Myndos Antik Kenti çevresinde yapılan deniz dibi temizliğinde, 2 ton atık denizden çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan tarihi Myndos Antik Kenti çevresinde düzenlenen deniz dibi temizlik çalışmasında 2 ton atık çıkarıldı. Etkinlikte soba borularından cam şişelere kadar çok sayıda atık denizden toplandı.

Tarihi antik limanda deniz dibi temizliği yapıldı

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Denizciler Derneği, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler görev aldı. 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olan Gümüşlük Koyu'ndaki Myndos Antik Limanı çevresinde dalgıçlar deniz dibinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi.

Atıklar geri dönüşüm merkezine gönderildi

Dalgıçlar tarafından çıkarılan soba boruları, içki şişeleri, çay bardakları ve çeşitli atıklar, Bodrum Belediyesi ekiplerince toplanarak Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne taşındı. Temizlik çalışmasına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

"Asıl önemli olan denizi kirletmemek"

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, temizlik çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kurumların katkıları ve gönüllülerin desteğiyle denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardık. Belediyemizin dalış ekibi de destek verdi. Ancak bu temizlikler geçici çözümler. Asıl önemli olan denizi hiç kirletmemek. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik.”

Dinç ayrıca, sadece katı atıklarla değil, sıvı atıklarla da mücadele ettiklerini ve Bodrum koylarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.