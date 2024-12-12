UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Benfica, kendi sahasında İtalyan ekibi Bologna ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 72 dakika sahada kalırken, performansı ile dikkat çekti.

Oyundan çıkarken yerini Jan-Niklas Beste'ye bırakan Aktürkoğlu, taraftarların alkışlarıyla uğurlandı. Bir diğer milli gururumuz Orkun Kökçü ise 80 dakika boyunca sahada kaldı ve yerini Arthur Mendonça Cabral'e bıraktı. Bu beraberlik ile Benfica, 10 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi. Bologna ise 2 puanla 33. sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona'yı ağırlayacakken, Bologna ise Dortmund ile karşılaşacak.