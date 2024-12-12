UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Monaco'yu farklı bir skorla 3-0 mağlup etti. İngiliz devinin gollerini Bukayo Saka ve Kai Havertz'in attı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Bukayo Saka'nın golüyle öne geçen Arsenal, maçın ilerleyen dakikalarında baskısını sürdürdü. 78. dakikada yine Saka skoru 2-0'a getirdi. Maçın bitimine yakın Kai Havertz'in 88. dakikada attığı golle Arsenal, Monaco'yu farkla mağlup etti.
Monaco galibiyetiyle Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükselerek 4. sıraya çıktı. Fransız ekibi Monaco ise 4 puanla 14. sıraya geriledi. Londra ekibinin bir sonraki maçı sahasında Dinamo Zagreb karşısında olacak.