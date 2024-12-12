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Monaco galibiyetiyle Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükselerek 4. sıraya çıktı. Fransız ekibi Monaco ise 4 puanla 14. sıraya geriledi. Londra ekibinin bir sonraki maçı sahasında Dinamo Zagreb karşısında olacak.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Bukayo Saka'nın golüyle öne geçen Arsenal, maçın ilerleyen dakikalarında baskısını sürdürdü. 78. dakikada yine Saka skoru 2-0'a getirdi. Maçın bitimine yakın Kai Havertz'in 88. dakikada attığı golle Arsenal, Monaco'yu farkla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arsenal , Emirates Stadyumu'nda Monaco 'yu farklı bir skorla 3-0 mağlup etti. İngiliz devinin gollerini Bukayo Saka ve Kai Havertz'in attı.

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