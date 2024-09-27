Portekiz Premier Lig’in 7. haftasında Benfica, kendi sahasında Gil Vicente ile karşılaşıyor. 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak bu zorlu maçta, futbolseverler Türk yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahadaki durumlarını merak ediyor. Maç, saat 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ile Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Maç detayları:

Tarih: 28 Eylül Cumartesi

Saat: 22.30

Stadyum: Estadio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)

Kanal: S Sport Plus, Tabii Spor 1

Hakem: M. Nogueira

Yardımcı Hakemler: P. Bras, N. Pires

Türk yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Türk yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün maça çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusu. Benfica’da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun oynayıp oynamayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak her iki oyuncunun da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Benfica’nın hedefi zirveye tutunmak

Portekiz Premier Lig’de şampiyonluk hedefleyen Benfica, Gil Vicente karşısında üç puan alarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Estadio da Luz'da oynanacak maçta, taraftar desteği Benfica için büyük bir avantaj olabilir.

Gil Vicente'den sürpriz beklentisi

Gil Vicente ise bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkararak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Benfica'nın formda kadrosu karşısında direnç gösterebilecekler mi?