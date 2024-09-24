Portekiz Ligi’nin 6’ncı haftasında milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Estadio do Bessa’da oynanan karşılaşmada Benfica’ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vangelis Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+1. dakikada Arthur Cabral kaydetti. Benfica'nın ilk iki golünün asistlerini ise Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kalırken attığı golle bu sezon Benfica formasıyla toplamda 3’üncü golünü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu ise 71. dakikada oyundan çıkana kadar gösterdiği performansla dikkat çekti. Bu sezon çıktığı 3 maçta da skora katkı sağlayan Kerem, Boavista karşısında da 2 asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Bu galibiyetin ardından Benfica 13 puanla 3’üncü sıraya yükseldi. Boavista ise 5 puanla 15’inci sırada kaldı. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun gösterdiği performans, Portekiz Ligi’nde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.