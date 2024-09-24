Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul edecek. Görüşmeye ilişkin Yunanistan’ın önemli gazetelerinden Kathimerini, bu buluşmanın iki ülke ilişkilerinde ya bir dönüm noktası işlevi göreceği ya da mevcut çıkmazın devamını sembolize edebileceği değerlendirmesinde bulundu. Bu kritik görüşmenin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde nasıl bir sonuç doğuracağı merakla bekleniyor.

Erdoğan’dan ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını sürdürerek, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgularken, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi. Özellikle vize serbestisi konusunda Almanya’dan destek beklediklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkevi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü. Türkiye-İran ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail’in bölgede istikrarsızlık yaratan saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah’ı da kabul ederek, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme yönündeki gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

Son olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile de bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, İsrail’e yönelik soykırım davasının sonuçlanmasının uluslararası hukuk açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.