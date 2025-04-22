23 Nisan Çarşamba günü oynanacak Benfica-Tirsense Portekiz Kupası maçı saat 22.15’te başlayacak. Maçın yayını bulunmuyor.

Benfica-Tirsense maçı hangi kanalda, saat kaçta? (23 Nisan 2025)

Portekiz Kupası’nda 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Benfica ile Tirsense karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve yayıncı bilgilerini araştırıyor.

Benfica-Tirsense maçı yayın bilgileri

Benfica ile Tirsense arasında oynanacak Portekiz Kupası maçı için resmi bir yayın bilgisi bulunmuyor. Karşılaşma, Türkiye'de herhangi bir kanal veya platformdan canlı yayınlanmayacak.

Maçın başlama saati ise 22.15 olarak duyuruldu.

Benfica-Tirsense maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Benfica ile Tirsense arasındaki mücadele, 23 Nisan Çarşamba günü Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati, Türkiye saati ile 22.15.