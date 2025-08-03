Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlara Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ediyor.



Göztepe’de antrenmanlar başladı

Süper Lig'in 2025–2026 sezonuna deplasmanda başlayacak olan Göztepe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri’nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan ilk antrenmanda oyuncular iki gruba ayrıldı.

Rejenerasyon ve pas çalışması

İlk grupta yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup pas organizasyonları, sprint koşuları ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ediyor.

İlk maç 10 Ağustos’ta

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe, 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, sezonun açılış maçına fiziksel ve taktiksel olarak hazır girmek istiyor.