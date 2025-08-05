Portekiz temsilcisi Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Nice ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında bir açıklama yaptı. Kulüp, Aktürkoğlu’nun sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılamadığını duyurdu.



Kerem Aktürkoğlu Nice maçı öncesi kadroda yer almadı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Nice ile karşı karşıya gelecek olan Benfica, hazırlıklarını sürdürürken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncunun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle son antrenmana katılamadığı belirtildi.

Fenerbahçe transferi için görüşmeler sürüyor

Kerem Aktürkoğlu’nun adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı, Benfica ile ise bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürülüyor. Oyuncunun sakatlığı, transfer sürecinin nasıl etkileneceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Benfica cephesi sessizliğini bozdu

Portekiz basınında da geniş yer bulan sakatlık açıklamasının ardından Benfica teknik heyeti, Nice karşılaşması öncesi risk almak istemediklerini ifade etti. Aktürkoğlu'nun sağlık durumu maç günü yeniden değerlendirilecek.