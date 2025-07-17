Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean’s 7 yüzme serisinin en zorlu etaplarından biri kabul edilen Kuzey Kanalı’nı geçmeye hazırlanıyor. 35 kilometrelik zorlu parkurda 12-13 derece sıcaklıktaki suda kulaç atacak olan Avcı, bu geçişi başarıyla tamamlarsa Türkiye adına tarihi bir başarıya imza atacak.



Okyanusta 12 Saatlik Mücadele

Bengisu Avcı, İskoçya-İrlanda arasındaki Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçmek için hazırlıklarını tamamladı. Ocean’s 7 maratonunda daha önce 5 parkuru başarıyla tamamlayan Avcı, bu geçişle birlikte serinin altıncı ayağını da geride bırakmayı hedefliyor. 18 – 23 Temmuz tarih aralığında başlaması beklenen parkur, gece saatlerinde ve buz gibi sularda gerçekleşecek.

Güçlü Akıntı ve Sert Rüzgâr Etkili

Donaghadee-Portpatrick rotasında gerçekleşecek yüzüşte, saatte 3-4 kilometreye ulaşan değişken akıntılar ve kuzeydoğu yönlü rüzgârlar sporcuları zorlayan başlıca etkenler olacak. Bengisu Avcı, kanalın doğal zorluklarına rağmen kararlılıkla hazırlandığını ifade etti.

AXA Türkiye’den Destek: “Gelecek Bizim Elimizde”

Kuzey Kanalı yüzüşünü iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiren Avcı, AXA Türkiye iş birliğiyle “Gelecek Bizim Elimizde” mesajını verecek. Daha önceki yüzüşlerinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Koruncuk Vakfı ve BM’nin “Sudaki Yaşam” hedeflerine dikkat çeken projelerde yer almıştı.

Ocean’s 7’de Türk Sporu İçin Bir İlk

Bugüne dek Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı ve Molokai Kanalı’nı geçen Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı da başarıyla tamamlarsa, Ocean’s 7’de altı parkuru geçen ilk ve tek Türk sporcu olacak. Kalan son etap olan Japonya’daki Tsugaru Boğazı’na ise sonrasında hazırlanacak.

Başarılarla Dolu Bir Spor Kariyeri

Catalina’yı geçen ilk Türk kadın

Manş ve Cebelitarık’ı en hızlı geçen Türk kadın

Molokai ve Cook Boğazı’nı geçen ilk Türk

Bengisu Avcı, Ocean’s 7’nin dağcılıktaki K7’ye eş değer olduğunu belirtiyor ve bu yolculuğun hem fiziksel hem de zihinsel bir meydan okuma olduğunu vurguluyor.