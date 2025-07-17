İtalya Serie A temsilcisi Napoli, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp kadrosunu resmen duyurdu. Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Victor Osimhen, açıklanan listede yer almadı.



Osimhen Kamp Kadrosuna Alınmadı

Serie A’da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, yeni teknik direktörü Antonio Conte yönetiminde 2025-2026 sezonuna hazırlanıyor. Kulübün açıkladığı kamp kadrosunda, Victor Osimhen kamp kadrosu dışında bırakıldı.

Galatasaray’ın uzun süredir bonservisini almak için temas halinde olduğu Nijeryalı golcünün takımdan ayrılması bekleniyor.

Yeni İsimler Kadroda

Napoli’nin kamp listesinde yer alan yeni isimler arasında Kevin De Bruyne, Noa Lang, Luca Marianucci ve Mathias Ferrante dikkat çekti. Takım, sezon öncesinde Arezzo, Catanzaro, Brest, Girona ve Olympiakos ile hazırlık maçları oynayacak.

Serie A'da Açılış Sassuolo Deplasmanında

Antonio Conte’nin öğrencileri, Serie A’da yeni sezonun ilk maçını Sassuolo deplasmanında oynayacak. Osimhen’in bu sürece dahil olup olmayacağı ise netleşmiş değil.