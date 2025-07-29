Milli yüzücü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden biri olan Ocean’s 7’nin son etabı için Japonya’ya gitti. İzmirli sporcu, Tsugaru Kanalı'nı geçtiği takdirde bu başarıyı tamamlayan ilk Türk olacak.



Ocean’s 7’de final zamanı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean’s 7’nin yedinci ve son etabı olan Japonya’daki Tsugaru Kanalı’nı geçmeye hazırlanıyor. AXA Türkiye’nin “Değerler Ortağı” olarak desteklediği milli sporcu, 1–6 Ağustos tarihleri arasında uygun hava koşullarında parkura çıkacak.

Altı etabı başarıyla geçti

Daha önce Manş Denizi, Catalina Kanalı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı ve Kuzey Kanalı’nı geçen Avcı, şimdiye kadar Ocean’s 7 içinde yer alan altı parkuru tamamlamış durumda.

Akıntılar zorluk çıkarıyor

Kuş uçuşu 30 kilometre uzunluğundaki Tsugaru Kanalı, saatte 10–12 kilometreye varan güçlü akıntılarıyla biliniyor. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle parkur daha da zorlaştı. Başlangıç ve bitiş noktaları da bu etkiler doğrultusunda değiştirildi.

En az 12 saatlik mücadele

Avcı, “Parkur artık yaklaşık 30 kilometre ve çok güçlü akıntılar içeriyor. Kuzey Kanalı’ndaki performansım bunun için iyi bir göstergeydi. Tsugaru’da en az 12 saat yüzerek Türk bayrağını karşı kıyıda açmak istiyorum” dedi.

“İlk Türk olmak istiyorum”

2018’de başladığı yolculukta Ocean’s 7’yi tamamlamaya çok yaklaşan Avcı, “Bu seriyi tamamlayan yaklaşık 40 kişi var ve kadın sporcu sayısı çok az. Türk kadınına ilham vermek istiyorum. Adımın karşısında ‘ilk Türk’ yazmasını hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rekorlarla dolu bir kariyer

Bengisu Avcı, bugüne kadar katıldığı her Ocean’s 7 parkurunda önemli başarılara imza attı:

Manş Denizi (2018): 11 saat 29 dakika

Catalina Kanalı (2022): 11 saat 59 dakika – İlk Türk kadın

Cebelitarık Boğazı (2023): 3 saat 24 dakika – Türkiye rekoru

Cook Boğazı (2024): 10 saat 14 dakika – İlk Türk

Molokai Kanalı (2024): 12 saat 10 dakika – Avrupa rekoru

Kuzey Kanalı (2025): 10 saat 48 saniye – Türkiye rekoru

İklim krizine dikkat

AXA Türkiye ile yürüttüğü iş birliği kapsamında “Gelecek neden bir risk olsun ki?” mesajıyla kulaç atan Avcı, iklim krizine karşı farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

Buz dünya şampiyonluğu da var

Açık su yüzmelerinin yanı sıra sıfır derecelik sularda düzenlenen Buz Dünya Şampiyonası’nda da dünya rekorları ve şampiyonluklar kazanan Avcı, Türkiye yüzme tarihinde önemli bir yer edinmiş durumda.