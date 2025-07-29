Kütahyaspor, 1. Lig ekibi Çorum FK’da forma giyen orta saha oyuncusu Ali Akkuş’u kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Orta Sahaya Tecrübeli Takviye

Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig’de Adana 01 FK’da kiralık geçiren Ali Akkuş, yeni sezonda Kütahyaspor formasını giyecek. 26 yaşındaki futbolcu, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Kariyerine Tavşanlı’da Başladı

1999 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde doğan Ali Akkuş, futbola TKİ Tavşanlı Linyitspor altyapısında başladı. Daha sonra Kasımpaşa ve Kahramanmaraşspor’da forma giydi.

Somaspor’da Yükseliş

Akkuş, 3 sezon boyunca Somaspor’da top koşturdu ve 2. Lig’e yükselen kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Bu süreçte 99 maça çıkan oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

Şampiyonluk ve Kiralık Dönemler

Somaspor’daki başarılı dönemin ardından Çorum FK’ya transfer olan Akkuş, burada 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Sonraki süreçte İnegölspor, Kastamonuspor ve Adana 01 FK’da kiralık olarak oynadı.

Kütahyaspor’dan Resmi Açıklama

Kütahyaspor Kulübü yaptığı açıklamada, “Ali Akkuş’a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.