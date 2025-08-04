Türk yüzme tarihinde bir ilk yaşandı. Milli yüzücü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olarak kabul edilen Ocean’s 7’yi başarıyla tamamlayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Avcı, serinin son etabı olan Japonya’daki Tsugaru Kanalı geçişini 3 Ağustos Pazar saat 22.30’da başladı. Yaklaşık 15 saat süren mücadele sonunda Hokkaido kıyılarına ulaştı. Zorlu akıntılar ve süre sınırı tehdidine rağmen yılmadan kulaç atan Avcı, Türk bayrağını kaldırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Ocean's 7 Serisi Nedir?

Ocean’s 7; Manş Denizi, Catalina Kanalı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı, Kuzey Kanalı ve Tsugaru Kanalı olmak üzere 7 farklı okyanus kanalından oluşan bir ultra maraton yüzme serisi. Dünyada bu başarıya ulaşabilen sporcu sayısı oldukça sınırlı. Bengisu Avcı ise bu listeye adını yazdıran ilk Türk olarak tarihe geçti.



Son Etap: Tsugaru Kanalı

Yaklaşık 12 kilometrelik güçlü akıntılarıyla bilinen Tsugaru Kanalı, Ocean’s 7 parkurlarının en zorlu etaplarından biri. Avcı, planlı şekilde akıntıyı soluna alarak ortalama 8,5 saatte kanalın ortasına ulaştı. Ancak güçlü rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıdan 14 kilometre uzağa sürüklendi.

Bu sırada "cut-off" süresi yaklaşırken, Avcı adeta zamanla yarıştı. Takımı ve kaptanından gelen uyarılarla motivasyonunu artıran milli yüzücü, kalan mesafeyi inanılmaz bir hızla yüzerek gün batımına dakikalar kala karaya ulaştı.

AXA Türkiye ile Umuda Kulaç Attı

Bengisu Avcı, değerler ortağı AXA Türkiye ile çıktığı bu yolculuğu sadece sportif değil, aynı zamanda iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdi. “Gelecek neden bir risk olsun ki?” sloganıyla yüzerek doğaya ve gelecek nesillere dikkat çekti.



Ocean’s 7 Yolculuğu 2018’de Başladı

Bengisu Avcı’nın Ocean’s 7 serüveni, 2018 yılında Manş Denizi’ni geçerek başladı. Sonraki yıllarda sırasıyla Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı’nı geçerek, 2025 yılında Japonya’da Tsugaru ile seriyi tamamladı.