Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun ortasında artan su tüketimi, bölgenin ana su kaynaklarında kritik seviyelere neden oldu. Geyik ve Mumcular barajlarındaki doluluk oranları hızla düşerken, bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.



Barajlardaki düşüş dikkat çekiyor

Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan en önemli iki kaynaktan biri olan Geyik Barajı, 10 Haziran’da %48 seviyesindeyken şu anda %33’e kadar geriledi. Mumcular Barajı ise Haziran ayında %31 olan doluluk oranını %22’ye düşürdü.

Su kesintileri yayılıyor

Yarımadanın birçok bölgesinde zaman zaman su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle yüksek kesimlerde suya ulaşmakta zorluk çekiyor. Çareyi tankerle su taşımakta bulan bazı hane sahipleri, bu sürecin ekonomik olarak da zorluk yarattığını belirtiyor.

Geçen yıla kıyasla tablo karışık

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Geyik Barajı’nda %2’lik bir düşüş yaşandı. Ancak Mumcular Barajı, geçen yılki %12 seviyesinden %22’ye yükselerek kısmî bir iyileşme gösterdi.

Yetkililerden su tasarrufu uyarısı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) yetkilileri, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle peyzaj sulaması ve bahçe kullanımında dikkatli olunması istendi.