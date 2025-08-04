Milli yüzücü Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk Türk olma hedefiyle Tsugaru Kanalı’nda dokuz saati geride bıraktı.

Zorlu mücadelede dokuz saat geride kaldı

Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı’nda pazartesi akşamı saat 22.30’da kulaç atmaya başladı. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla “Gelecek neden bir risk olsun ki” mottosuyla Kodomari’den suya giren milli sporcu, dokuz saati geride bıraktı.

Akıntı ve dalgalarla mücadele

Tsugaru Kanalı’nda zaman zaman saatte 12 kilometreyi bulan ters akıntı yüzücüyü zorladı. Avcı, direkt Hokkaido’ya yönelmek yerine önce akıntıyı soluna alarak kanalın ortasına ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Sabah 07.00 sularında kanalın ortasına varan Avcı, burada güçlü akıntının sürükleme etkisini yenmek için mücadele etti.

Ocean’s 7 gurur tablosu hedefinde

2018’den bu yana Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı’nı geçen milli yüzücü, Tsugaru’yu da tamamlaması halinde Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk olarak tarihe geçecek.