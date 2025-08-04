Securitas, gençlerin güvenliğe dair fikirlerini ödüllendirdi

Securitas Türkiye tarafından üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik hayata geçirilen “Güvenli Fikirler” programı sona erdi. Youthall platformu üzerinden yürütülen program kapsamında gençler, güvenlik sektörüne yönelik projelerini geliştirerek finalde jüri karşısına çıktı.

6 proje finale kaldı, 3’ü ödül aldı

2 binden fazla ön başvuru arasından seçilen katılımcılar, dört ay boyunca Securitas yöneticilerinden eğitim aldı. Genç yetenekler, projelerini 25 Temmuz’da Ankara Holiday Inn Çukurambar Otel’de düzenlenen final etkinliğinde sundu. Finale kalan 6 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan projeye 60 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü ve staj imkânı verildi.

Gençlerin ilgisi yüksek oldu

Program, güvenlik sektörüne teknoloji, danışmanlık, insan kaynakları ve yangın güvenliği gibi geniş bir perspektiften yaklaşılabileceğini gençlere anlatmayı amaçladı. Securitas Güvenlik Kurumsal İletişim Müdürü Elif Koca, gençlerin sektöre olan ilgisinin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, “Bu program kuşaklar arası etkileşim açısından da önemli bir köprü oldu,” dedi.

Sektörle gençler arasında köprü kuruldu

Jüri üyeleri, projeler arasındaki puan farklarının çok az olduğunu, tüm fikirlerin son derece değerli bulunduğunu ifade etti. Securitas, gençlerle kurduğu bu bağ sayesinde sektörde yaratıcı bakış açılarına alan açarken, gençlerin de kariyerlerine güvenli adımlarla başlamasına katkı sundu.