Türkiye’nin gururu Bengisu Avcı, Amsterdam’da düzenlenen ve Avrupa’nın en prestijli kış yüzme şampiyonalarından biri olan IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası’nda damga vurdu. Zorlu şartlarda gerçekleşen şampiyonada Avcı, 5 derecenin altındaki suda üç birincilik elde ederek Türk bayrağını dalgalandırdı.

Bengisu Avcı’nın altın madalyaları

Amsterdam’da gerçekleşen şampiyonada Bengisu Avcı, ilk gün bin metre serbest stil yarışında birinci oldu. İkinci gün 100 metre kurbağalamada altın madalyayı kazandı. Şampiyonanın üçüncü altınını ise 4x50 metre bayrak yarışında Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker’den oluşan ekip ile birlikte elde etti.

“Soğuk suların zorluğunu aştık”

Bengisu Avcı, başarılarının ardındaki zorlu süreci şu sözlerle ifade etti:

“Ege ve Marmara gibi sıcak sularda antrenman yaparak kuzey Avrupa’nın buz gibi sularında yarışmak gerçekten çok zordu. Çanakkale’deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu ekstrem soğuklara hazırladık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini görmek mutluluk verici.”

Türk sporcuların büyük başarısı

Şampiyonada diğer Türk sporcular da önemli dereceler kazandı:

Egor Tropeano: 100 metre kurbağalamada birinci, bin metrede üçüncü.

Berke Göker: Manş Denizi’ni geçen sporcu, 500 metre serbestte derece yaptı.

İrem Damar: Açık Su Avrupa üçüncüsü sporcu, 50 metre serbestte ikinci oldu.