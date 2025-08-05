İzmirli milli yüzücü Bengisu Avcı, 7 yıl süren büyük bir azim, fiziksel dayanıklılık ve psikolojik mücadele sonucunda Ocean’s 7 parkurlarının tamamını yüzerek geçen ilk Türk oldu. Hipotermi, dev dalgalar, denizanası teması ve okyanus akıntılarıyla dolu bu zorlu yolculukta, toplam 74 saat 36 dakika suda kalan Avcı, dünya çapında bunu başarabilen sadece 38 sporcudan biri oldu.



Manş Denizi ile başlayan rekor yolculuk

Ocean’s 7 macerasına 3 Ağustos 2018’de İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi’ni 11 saat 29 dakikada geçerek başlayan Bengisu Avcı, bu etabı tamamlayan en hızlı Türk kadını unvanını kazandı. Ardından Los Angeles ile Catalina Adası arasındaki Catalina Kanalı'na yönelen Avcı, COVID-19 nedeniyle ertelediği geçişi 2022’de 11 saat 59 dakikada tamamladı.

Cebelitarık geçişi: Hazırlıksız ama rekorla

2023’te İtalya’da sürpriz bir teklif alan Avcı, hiçbir hazırlık yapmadan Cebelitarık Kanalı geçişine katıldı. 24 Nisan’da 3 saat 24 dakikada tamamladığı etapla, bu kanalı en hızlı geçen Türk oldu.

Cook Boğazı’nda eşiyle birlikte mücadele

13 Şubat 2024’te Cook Boğazı’nda soğuk sularla boğuşan Avcı, geçişin son iki saatinde hipotermi riski yaşadı. Bu sırada eşi Egor Tropeano da suya girerek ona eşlik etti. 10 saat 40 dakikalık mücadele sonrası Avcı, bu parkuru tamamlayan ilk Türk olmayı başardı.

Molokai’de pes etmedi, geri döndü

Mayıs 2024’te Hawaii’deki Molokai Kanalı’nda üç kez denizanası teması yaşayan Avcı, geçişi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ancak bu onu yıldırmadı. Aynı yıl içinde tekrar denemeye karar verdi ve 19 Ekim’de 12 saat 10 dakikalık bir performansla kanalı başarıyla geçti. Böylece hem ilk Türk hem de en hızlı Avrupalı kadın yüzücü oldu.

Kuzey Kanalı’na hazırlık: 12 kilo aldı, kamp yaptı

Zorlu Kuzey Kanalı için aylarca Çanakkale’de antrenman yaptı, 12 kilo aldı ve soğuk suya alışmak için İngiltere’de 40 gün kamp yaptı. 19 Temmuz 2025’te Kuzey İrlanda’dan suya giren Avcı, 10 saat 40 saniyede İskoçya kıyılarına ulaşarak “En hızlı Türk” unvanını aldı.

Son etap: Tsugaru’da 57.5 kilometrelik dev mücadele

Ocean’s 7’nin son etabı olan Japonya’daki Tsugaru Kanalı, deprem ve tsunami uyarılarıyla ertelendi. 3 Ağustos 2025’te suya giren Avcı, 12 km/saat hızla akan akıntılara karşı saatlerce yüzdü. Bitime 3 km kala 14 kilometre geriye sürüklendi ancak vazgeçmedi. Son 90 dakikada büyük bir tempo yakalayarak parkuru tamamladı ve Türk bayrağını Hokkaido kıyılarında açtı.