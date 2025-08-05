24 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Musa Gümüş için başlatılan arama çalışmaları, Ciciler köyü yakınlarındaki ormanlık bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalar sonucunda, Gümüş'ün cansız bedenine D-650 kara yolu kenarında, motosikletinin yakınında ulaşıldı. Cesedin tanınmayacak derecede yanmış olması dikkat çekerken, olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla ilişkisi araştırılıyor

İlk incelemelere göre, Gümüş’ün Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Hacılar Mahallesi’nde başlayıp Osmaneli sınırlarına kadar yayılan orman yangını esnasında hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, Gümüş’ün yangın sırasında bölgede ne amaçla bulunduğunun henüz netleşmediğini belirtti.

Savcılık incelemesi başlatıldı

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından, Gümüş’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin net olarak belirlenebilmesi için detaylı otopsi yapılacağı öğrenildi.

Yetkililer, Musa Gümüş’ün kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü, olayla ilgili tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ifade etti. Yangınla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı yapılacak teknik analizler sonrası netleşecek.