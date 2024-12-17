Yaşadığım, nefes aldığım kent Bornova. Nerede olursa olsun, dönünce içimde bahar sevinçleri yaşatan ilçem.

Okullarında okuduğum, sokaklarında koşturup, bisiklet bindiğim yer. Bornova benim için hep özel, hep güzel. Tüm edebiyat toplantılarında, şiir buluşmalarında, katıldığım söyleşilerde Bornova’nın taşıdığı anlamı anlatıyorum.

Kadınların kendini özgür hissettiği, sabah akşam saat kaç olursa olsun rahatça yürüyebildiği, mutlu bir ilçe. Elbette her şey hiçbir zaman güllük gülistanlık olmaz, sorunlar olur, pürüzler olur. Fakat önemli olan problemleri tespit ederek, çözebilmektir. Ben de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yönetimiyle kentimizde yapılan etkinlikleri derleyerek, paylaşıyorum.

Bornova Belediyesi sanata ve kültüre yeni soluk getiriyor. İlçede tarihi ve sanatsal değerlere sahip çıkılarak, projelere imza atılıyor. Levanten kültürünün simgelerinden biri olan Dramalılar Köşkü'nün tarihi hamamı, Galeri Hamam Sanat adıyla hizmete girerek sanat eserlerinin sergisine açılıyor. Türk resim tarihinin en önemli isimlerinin gün yüzüne çıkmamış eserlerinden derlenmiş “Küçük İşler Büyük İmzalar” sergisi, 15 Şubat’a kadar sürecek.

Sergide yer alan sanatçılar ise şunlar: Abidin Dino, Avni Arbaş, Bedri Rahmi, Cevat Dereli, Süleyman Şahin, Fikret Mualla, Habib Gerez, Habib Aydoğdu, Hasan Kavruk, Hüseyin Baban, İbrahim Balaban, Kayıhan Keskinok, Leyla Gamsız, Mürşide İçmeli, Necdet Kalay, Nejad Melih Devrim, Nevzat Akoral, Nüzhet İslimyeli, Selim Turan, Şadan Bezeyiş, Şefik Bursalı, Şeref Akdik, Şeref Bigalı, Teymur Ağalıoğlu, Turgut Atalay, Ümmet Karaca ve Yaşar Yeniceli.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi’nin, Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirdiği kermeste ise, ikinci el eşyalar ve gönüllülerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nın müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, sahne alacak. Başkan Ömer Eşki’nin vizyon projelerinden biri olan Etnik Müzik Festivali’nde de sahne alacak grup, farklı kültürlere ait ezgileri harmanlayarak Bornova’nın sanatsal kimliğine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

“Taşların Hafızası: Bornova Geleneksel Çarşı Bölgesi’nden Geriye Kalanlar” başlıklı söyleşi, bölgenin tarihi dokusunu koruma konusunda önemli önerilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Bornova Belediyesi, Merkez Kapalı Pazaryeri'nin trafik sıkışıklığını gidermek için önemli bir adım attı. Bölgedeki park sorununu çözmek amacıyla, UKOME kararı ile Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Mustafa Kemal Caddesi'ni kapsayan 554 Sokak'ta refüj yapılması kararı alındı. Belediye ekipleri, alınan kararın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Sokakta parkın korunmasını sağlamak amacıyla yolu saksılarla böldü. Bu müdahale sayesinde araçların park edilmesi engellendi ve trafik hızla açıldı.

Belediye, yapılan düzenlemenin yalnızca trafik akışını rahatlatmakla kalmadığını, aynı zamanda pazaryeri boyunca kaotik görünümün de ortadan kaldırıldığını belirtti.

Güzel Bornova’nın, güzel etkinleri hakkında kısa bilgi verdim. Bornova’nın programlarını yakından takip etmek isteyenler Bornova Belediyesi’nin sitesinden yararlanabilir.