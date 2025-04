“Doğa en küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor.

. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.” Goethe

Dünyamız, binlerce yıldır doğal döngülerle iklim değişikliklerine uğramıştır. Ancak son yüzyılda, insan faaliyetlerinin etkisiyle küresel sıcaklık artışı hızlanmış ve bu durum iklim krizi olarak adlandırılan büyük bir çevresel sorunu doğurmuştur. İklim krizi, yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayıp su kaynaklarının tükenmesi, doğal felaketlerin şiddetlenmesi ve ekosistemlerin bozulması gibi geniş çaplı etkiler yaratmaktadır.

Çocuklar, fiziksel ve gelişimsel açıdan çevresel değişikliklere karşı daha savunmasızdır. İklim krizinin etkileri, onların yaşamlarını doğrudan veya dolaylı yollardan tehdit eder. Özellikle yoksul bölgelerde yaşayan çocuklar, hava kirliliği, su krizleri ve aşırı hava olayları gibi sorunlarla karşı karşıya kalır.

Minikler, iklim krizinin masum mağdurlarıdır. Bu kriz, onların yaşamını tehdit ederken geleceklerini de ellerinden almaktadır. Ancak, bu durumu değiştirmek mümkündür. Çocukların korunması, onların seslerinin duyurulması ve geleceğin şekillendirilmesinde aktif roller üstlenmeleri, iklim krizine karşı insanlığın en büyük adımı olabilir. Çocukların haklarını korumak ve onlara umut dolu bir gelecek sunmak, dünya üzerindeki her bireyin sorumluluğudur.

İklim kriziyle mücadelede farkındalık yaratmayı hedefleyen Konak Belediyesi, Sosyal İklim Derneği ile birlikte yürüttüğü “Youth Act4Climate – İklim İçin Gençlik Hareketi” projesi kapsamında, gençlerin aktif katılımını teşvik eden Konak Genç İklim Forumu'nu gerçekleştirdi. Bu yenilikçi girişim, gençlerin kendilerini ifade etmelerine, karar alma süreçlerinde söz sahibi olmalarına ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol üstlenmelerine olanak tanıyor.

Forum süresince gençler, iklim krizine karşı mücadelede daha fazla katılım ve etkili politikaların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, çevre dostu ulaşım alternatiflerinin artırılması ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarına geçiş gibi talepler ön planda yer aldı. Gençler, bu değişimlerin hayata geçirilmesi için karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almayı istedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi de, çocuk hakları ve iklim krizi hakkında çalışma yapıyor. Çocuk Çalışmaları Birimi, hem gençleri bu konudan haberdar etmek hem de onların düşüncelerini duymak için gençlerle buluştu. 14-18 yaş aralığındaki 30 genç ile 2 buluşma yapıldı. Gerçekleşen çalışmada en dikkat çeken yorumlardan birisi ise şu oldu: “Siz gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak zorundasınız. Belli bir yaşa geldiğinde benim bir istihdam olanağımın olması lazım. Bu dünya bu kadar kaynakların tükendiği bir dünya olursa bana nasıl iyi bir gelecek bırakacaksınız? Yenilenemez enerjinin bu kadar kullanılması benim geleceğimi tehdit ediyor, sizin değil! İklim krizi çocuk haklarını gelecekte kısıtlıyor. Endişeliyim.”

İklim krizi, dünyamızın geleceğini tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. Ancak bilinçli bireyler, sürdürülebilir politikalar ve çevre dostu uygulamalar sayesinde bu krizi kontrol altına almak mümkündür. Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi kaçınılmazdır.