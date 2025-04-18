“Gecenin sessizliği içinde düşüncenizde, gündüz gördüğünüz nesnelerin konturlarını çizersiniz. Zekâ ile elin birlikte çalışmadığı yerde ne sanat, ne de sanatçı vardır” Leonardo da Vinci

Her yıl 15 Nisan’da kutlanan Dünya Sanat Günü, bu yılda birbirinden farklı etkinlikler ile görsel şölene dönüştü. Aslında 1 gün ilan edilen ancak hafta boyunca çeşitli gösteriler ile hatırlanan Sanat Günü, sadece sanatın birleştirici gücünü ve evrensel yönünü insanlığa duyurmuyor, Rönesans döneminde yaşayan ressam, mimar, matematikçi, müzisyen, heykeltıraş Leonardo da Vinci’nin doğum gününü de herkese anımsatıyor. Mona Lisa, Son Akşam Yemeği eserleriyle sanat tarihine damga vuran Leonardo da Vinci bugün hala resimleriyle tartışılmaya devam ediyor.

Dünya Sanat Günü’nün nasıl ortaya çıktığına gelirsek…

Ulusal Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam, Uluslararası Sanat Derneği’nin, 2011 yılında Guadalajara’da gerçekleşen 17. Genel Kurulu’nda söz alarak, Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyunu alarak kabul edildi. Ve Baykam’ın aracılığıyla barışı, ifade özgürlüğünü toplumsal ve kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sanatın çok yönlülüğü, bu özel günde tekrar tekrar söylüyor.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan da bu yıl, her yıl olduğu gibi Sanat Günü’ne özel program düzenledi. 2 gün boyunca gerçekleşen etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan gösteriler ile başladı. 6. Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşması ismiyle düzenlenen program dün AASSM küçük salonda : Dünya Şiir Günü” konuşmaları, 2025 Şiir Bildirisi sunumu, şiir okuma performansları müzik dinletisi, bando grubu, canlı heykel performansı ve maskizm sunumları, 6. Uluslararası Amazonlar ve Titanlar Sanat Buluşması görsel sunum gösterimi ile sürdü. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği’nin üyeleri ve sanatseverlerin katılımlarıyla renklenen sanat günü etkinlikleri, sanatın ışığını yansıttı.

Her ne kadar ülkemizde ‘sanat’ hak ettiği yeri bulmamış bile olsa, kültür sanatın içinde olanlar, birebir resme, seramiğe, şiire, müziğe, heykele gönül verenler sayesinde bu özel günler hep hatırlanacaktır. Dileğim sanata ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyarız ve Türkiye’yi artık aydınlık, pırıl pırıl günler bekler.