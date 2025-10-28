Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu? Motorin litre fiyatı kaç TL? LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtını araştırıyor.

İşte 28 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Güncel Akaryakıt Fiyatları (28 Ekim 2025 Salı)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin (TL/Litre): 52,34

Motorin (TL/Litre): 55,44

LPG (TL/Litre): 27,71

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin (TL/Litre): 52,18

Motorin (TL/Litre): 55,31 Altında 2026 bombası! İslam Memiş rakam verdi İçeriği Görüntüle

LPG (TL/Litre): 27,08

Ankara

Benzin (TL/Litre): 53,17

Motorin (TL/Litre): 56,46

LPG (TL/Litre): 27,60

İzmir

Benzin (TL/Litre): 53,52

Motorin (TL/Litre): 56,77

LPG (TL/Litre): 27,53

Benzin ve Motorinde indirim beklentisi var mı?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki sakin seyir, önümüzdeki günlerde benzinde küçük çaplı bir indirim ihtimalini gündeme getirdi. Ancak dağıtım firmaları, fiyat değişikliklerini küresel ham petrol verileri ve ÖTV oranları doğrultusunda belirlemeye devam ediyor.