Nazillispor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, zorlu fikstüre rağmen takımın sezon sonunda ligde kalacağına inandığını belirterek, ara transfer dönemine düşme hattından uzakta girmeyi hedeflediklerini söyledi.

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden ve düşme hattında bulunan Nazillispor’da Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, son maçların ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Takımına olan güvenini dile getiren Yeşilova, Nazillispor’un sezon sonunda ligde kalacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

ZOR SÜRECİN İÇİNDEYİZ

Yeşilova, “Takım olarak zorlu bir sürecin içindeyiz. Ligde art arda çok güçlü iki rakiple karşılaştık. Hem Karşıyaka hem de Kütahyaspor şampiyonluk hedefleyen ekipler. Buna rağmen oyuncularım her iki maçta da büyük mücadele ortaya koydu. Kütahyaspor maçının skoru kesinlikle yanıltıcı, sahada çok daha iyi bir oyun sergiledik” dedi.

Takımın gelecek maçlara dair umut vadettiğini vurgulayan Yeşilova, taraftara seslenerek, “Buradan tüm Nazillispor taraftarlarına net olarak söylüyorum; Nazillispor kesinlikle sezon sonunda ligde kalacaktır. Sezon başında fikstür avantajı doğru kullanılmadığı için şu an zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak Allah izin verirse ara transfer dönemine düşme hattından uzaklaşmış bir şekilde gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ara dönemde iyi bir kamp süreci planladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Ara transfer döneminde takımımızı daha da güçlendirip sezonu çok iyi bir yerde bitirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.