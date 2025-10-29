Motorindeki son zamdan sonra sıra benzine geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, benzin fiyatına ne kadar yansıyacak? Akaryakıt kullanıcıları zam tarihini merak ediyor.
Benzine zam gelecek mi?
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinde yaşanan yüksek miktardaki zam, şimdi sıra benzine geldi.
Resmi tatil nedeniyle bugünkü fiyat açıklaması gerçekleşmese de uzmanlar, zam miktarının yarın açıklanacağını belirtiyor.
Benzine ne kadar zam gelecek?
Motorinde geçen hafta 3 TL’lik artışın ardından, benzinin litresine 85 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Uzmanlar, fiyat değişikliklerinin pompaya yansımasının kısa sürede gerçekleşeceğini ve sürücülerin araçlarına yakıt alırken zamlı fiyatlarla karşılaşacağını ifade ediyor.
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
-
Benzin: 52,34 TL/LT
-
Motorin: 55,44 TL/LT
-
LPG: 27,71 TL/LT
Anadolu Yakası
-
Benzin: 52,18 TL/LT
-
Motorin: 55,31 TL/LT
-
LPG: 27,08 TL/LT
Ankara ve İzmir fiyatları
Ankara
-
Benzin: 53,17 TL/LT
-
Motorin: 56,46 TL/LT
-
LPG: 27,60 TL/LT
İzmir
-
Benzin: 53,52 TL/LT
-
Motorin: 56,77 TL/LT
-
Otogaz: 27,53 TL/LT