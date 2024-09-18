TFF 2. Lig kırmızı grup takımlarından Nazillispor, Lige flaş bir başlangıç yapan Menemen FK’yı bu hafta sonu kendi sahasında konuk edecek.

Nazillispor, yeni transferleriyle güçlenen kadrosuyla İzmir temsilcisine sürpriz yapmak istiyor. Nazillispor, Ege derbisinde Menemen’i yenip çıkışa geçmek ve demir attığı ligin dibinden kurtulmak istiyor.

Nazillispor 2.Lig Kırmızı Grup’un 4. Haftasında sahasında Menemen FK’yı konuk edecek. Eksik kadrosuyla çıktığı 3 maçtan da eli boş ayrılan Nazillispor ligin dibinde ve son sırasında yer aldı. Kalesinde 7 gol görüp sadece 1 gol atabilen siyah beyazlılar taraftarlarının üzülmelerine neden oldu.

Rakip Menemen 3'te 3 yaptı

Bu hafta sonu deplasmanda Nazillispor’a Konuk olacak olan İzmir ekibi Menemen ise lige müthiş bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi, 3 maçta 3 galibiyet alarak sezona çok hızlı bir yaptı. Ligde Mersin İdman Yurdu’nu 2-0, Karaman FK’yı 2-1’le geçen sarı lacivertliler hafta sonu evinde Belediye Derincespor’u 1-0 mağlup etme başarısı gösterdiler.

Nazillispor çıkış yakalamak istiyor

Oğuzhan Akgün, Taşkın Çalış, Zahit Fındık ve Uygar Mert Zeybek gibi son gün ve yeni transferleriyle güçlenen Nazillispor, 9 puanla zirvede yer alan Menemen karşısında kendi sahasında ve taraftarlarının önünde ve kadrosuna dahil ettiği son gün transferleri ile bir sürprize imza atmak istiyor.

Özkan Kılıç: Menemen maçında her şeyi yapacağız

Nazillispor, Menemen FK ile oynayacağı Ege derbisi hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Teknik Direktör Özkan Kılıç gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Siyah İnciler’de yeni transferlerle birlikte idman kalitesi yükseldi. Oyuncuların hırslı ve istekli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Ege derbisini çıkış maçı olarak gören Nazillispor camiasında Teknik direktör Özkan Kılıç, “Kendi sahamızda oynayacağımız ve çıkış maçı olarak gördüğümüz Menemenspor maçında galip gelmek için her şeyi yapacağız. Aramıza yeni katılan oyuncularımızın da kısa sürede uyum sağlamaları ile iyi bir ekip olacağız. Aramıza yeni katılan tecrübeli oyuncularımızın antramanlarımız da çok istekli görünmeleri bizleri de oldukça sevindiriyor” dedi.