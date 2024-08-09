Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, belediyenin geçmişten devraldığı ağır borç yükü ve yeni ortaya çıkan hak ediş faturalarına rağmen, ödemeleri zamanında gerçekleştirdiklerini ve mali durumun kontrol altında olduğunu belirtti. 71,5 milyon TL’lik vergi borcunu yapılandırarak 62 milyon TL’ye düşürdüklerini açıklayan Çelik, bu zorlu süreci aşmak için belediye gelirlerini dikkatlice yönettiklerini vurguladı.

Sürdürülebilir yönetim için gerekli hesaplar yapıldı

Başkan Çelik, "Seçim öncesinde borçlarla karşılaşacağımızı öngörmüştük. Bu borçları sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için gerekli hesaplamaları yaptık ve harcamalarımızı kısarak ödemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca, 31 Mart'tan önce yapılan ihalelerden gelen 45 milyon TL’lik hak ediş faturalarını da ödüyoruz," dedi.

Vergi borçları yapılandırılıyor

Başkan Çelik, iktidar değişimi sonrası yerelde CHP yönetimine geçildiğini ve belediyeye SGK ve vergi borçları üzerinden baskı yapılmaya çalışıldığını ifade etti. Ancak, Bergama Belediyesi'nin vergi borçlarını yapılandırarak mali yükü hafiflettiklerini belirten Çelik, belediyenin hak ettiği kaynakları almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Tehditlere rağmen kesintisiz hizmet sağlandı

Belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Başkan Çelik, ihale süreçlerindeki usulsüzlüklerden bahsederek, "Bir ihale şirketi dört farklı şirketmiş gibi ihaleler almış, ancak hepsi tek bir kişinin sahipliğinde. Bu kişi şu an 50 milyon TL alacaklı. Çöp toplama ihalesini alan şirket de borç karşılığında akaryakıtı keserek bizi tehdit etti, ancak gerekli adımları atarak hizmetin devamını sağladık," dedi.

Bergama’nın önceki dönemlerde yapılan tarla satışlarına rağmen, büyük bir borç yükü devraldıklarını belirten Başkan Çelik, "Bergama’nın yüzde 25’i satılmış, ama biz önümüzdeki 5 yıl boyunca bu oranı daha da artırmayacağız," diyerek harcamalardaki disiplinsizliği eleştirdi.