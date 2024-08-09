Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis denetim noktasında durdurulan bir otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Narkotik ekipleri şüpheli aracı durdurdu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Uşak-Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan detaylı aramada, araç içinde 500 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Sürücü adliyeye sevk edildi

Otomobilin sürücüsü E.Y., olayın ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda E.Y. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.