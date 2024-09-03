Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan ve ülkenin ilk yerel kermesi olma özelliği taşıyan 88. Uluslararası Bergama Kermesi, bu yıl da büyük bir coşku ve görkemle başladı. 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler, Bergama'da renkli ve hareketli günlerin yaşanmasına olanak sağlayacak.

Kermesin açılışı ve etkinlikler

88. Uluslararası Bergama Kermesi'nin açılışı, Endüstri Meslek Lisesi önünde düzenlenen kortejle yapıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Ziyver Kaya, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Kütükçü, Bergama Garnizon Komutanı Tank Albay Hüseyin Dindar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Kortej, Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi'nden geçerek İstiklal Meydanı'na ulaştı ve Bergama'nın simgelerinden olan Şadırvan Camii ve Cumhuriyet Meydanı'ndan dönerek son buldu. Başkan Tugay ve diğer yetkililer, Bergamalılara selam dururken, çocuklara lunapark bileti hediye ettiler.

Başkan Tugay'ın açılış konuşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bergama'nın ve kermesin önemine vurgu yaptı. Tugay, “88. Uluslararası Bergama Kermesi, Türkiye'de yapılan kaç etkinlikten biri bilmiyorum ama İzmir Fuarı'nı da şu günlerde gerçekleştiriyoruz ve bu da 93'üncüsü. Bergama'nın bu kermesi, Atatürk'ün talimatıyla başlayan ve bugün 88'incisi yapılan bir gelenek. Bu etkinlik, bizler için büyük bir gurur ve onur vesilesi. Aynı zamanda tarihi bir miras” dedi. Tugay, ülkenin değerlerine sahip çıkmanın ve bunları geleceğe taşımak için çalışmanın önemine de dikkat çekti.

Başkan Çelik'in mesajı

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ise, kermesin başlangıcını ve kişisel bağını anlattı. Çelik, “Bu şehirde doğmuş, büyümüş ve ilçeye hizmet etmiş biri olarak büyük bir gurur içindeyim. Çocukluğumdan bu yana ilgiyle takip ettiğim bu kermesin devam edeceğini görmek benim için mutluluk verici. Yerli ve yabancı turistlerle dolu dolu bir kermes diliyorum” dedi.

Etkinlik programı

88. Uluslararası Bergama Kermesi, 2-8 Eylül tarihleri arasında çeşitli konserler, söyleşiler, paneller ve sanatsal etkinliklerle dolu bir program sunacak. Katılımcılar, tarihi Bergama'nın büyüleyici atmosferinde keyifli ve kültürel açıdan zengin bir hafta geçirme fırsatı bulacaklar.